Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir tabanca ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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