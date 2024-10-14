Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Kilo Uyuşturucu ve 320 Bin Lira Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada 57 kilo 752 gram uyuşturucu ile 320 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, kaçtığı arazide durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 57 kilo 420 gram skunk, 322 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,