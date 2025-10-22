Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Batman'da 105 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle 5 ayrı adrese 105 polisin yer aldığı "şafak" operasyonu gerçekleştirildi.

Narkotik köpekleri ve dron desteğiyle daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.