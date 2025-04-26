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Rüşvet anı kamerada

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilo 857 gram skunk ele geçirilirken, aralarında kargo çalışanının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucu maddelerin batıya kargo yoluyla sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 6 kilo 857 gram skunk ele geçirildi, aralarında bir kargo çalışanının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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