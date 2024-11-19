Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 450 gram skunk ve silahlarla birlikte 4 şüpheli tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce tespit edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kilo 450 gram skunk, 2 AK-47 otomatik tüfek, 3 şarjör, 204 fişek, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.