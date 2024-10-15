Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 232 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 232 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar civarında yapılan kontrollerde, 232 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN,