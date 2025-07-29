Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram toz esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda takibe alınan ve ekiplerce durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada torba içerisinde 4 kilo 500 gram skunk ile 86 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyonet şoförü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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