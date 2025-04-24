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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da bir otomobilde yapılan narkotip köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalarda, kent girişinde bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada bagaj kısmında valizler içerisinde 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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