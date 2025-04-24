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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda 39 kilo 400 gram skunk madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde valizlerde 39 kilo 400 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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