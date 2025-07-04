Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çimento yüklü bir tırda 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.