Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonetin kasasında bulunan TIR lastiğinin içine zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent girişinde bir kamyonet ve kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen 1 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kamyonet kasasında bulunan TIR lastiğinin içine zulalanmış halde 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.

