Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan kamyonetin kasasında bulunan TIR lastiğinin içine zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent girişinde bir kamyonet ve kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen 1 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kamyonet kasasında bulunan TIR lastiğinin içine zulalanmış halde 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.