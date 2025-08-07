Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 otomobilde 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerince kent girişinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.