Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Batman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 otomobilde 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
BATMAN'da polis ekiplerince kent girişinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel