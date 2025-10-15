Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Skunk Ele Geçirildi


Batman'da düzenlenen operasyonda durdurulan hafif ticari araçta 20 kilo 400 gram skunk ile birlikte 2 uzun namlulu tüfek şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent girişinde durdurulan 1 hafif ticari araçta yapılan aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
