Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan hafif ticari araçta yapılan 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent girişinde durdurulan 1 hafif ticari araçta yapılan aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,