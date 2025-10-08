Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile 4 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,