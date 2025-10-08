Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 'torbacılık' yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile 4 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.