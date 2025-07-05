Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 175 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 175 gram kokain buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Kaçkar Dağları'nda düşen uçaktaki yolcu, pilotu uyarmış: Çok alçaktan uçuyoruz

Korkunç kazanın yaşandığı an! Kurtulan yolcu pilotu böyle uyarmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda'dan bakın neler istemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.