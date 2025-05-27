Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 82 gram metamfetamin, 39 gram bonzai ve 15 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kente kara yolu ile gelen bir kişinin üst ve eşya araması ile şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 82 gram metamfetamin, 39 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkların hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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