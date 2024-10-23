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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 906 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden gelen 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 906 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliyle hareket etiği tespit edilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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