Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 906 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden gelen 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 906 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliyle hareket etiği tespit edilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,