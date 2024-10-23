Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 906 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 906 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden gelen 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 906 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliyle hareket etiği tespit edilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,