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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri, narkotik köpek Mailo ile yaptıkları aramada, otobüste bir yolcunun valizinde 2,5 kilo skunk buldu. Valizin sahibi tutuklandı.

BATMAN'da, polis ekiplerinin narkotik köpek Mailo ile arama yaptığı otobüste, valizinde 2,5 kilo skunk ele geçirilen yolcu, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, batı illerinden kente gelen otobüste narkotik köpek Mailo ile arama yapıldı. Mailo'nun tepki verdiği valizde, 2,5 kilo skunk ele geçirildi. Valizin sahibi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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