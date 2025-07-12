Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Van'dan bir şüphelinin Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Tespit edilen panelvanda yapılan aramada, derin dondurucu içinde üzerine işkembeler konulmuş halde 15 kilogram skunk maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.