Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk maddesi ve 40 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Van'dan bir şüphelinin Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Tespit edilen panelvanda yapılan aramada, derin dondurucu içinde üzerine işkembeler konulmuş halde 15 kilogram skunk maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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