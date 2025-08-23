Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen bir operasyonda polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
BATMAN'da polis ekiplerince 1 araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kent girişinde 1 araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel