Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen bir operasyonda polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerince 1 araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kent girişinde 1 araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

