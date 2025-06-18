Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulmaya çalışılan bir araçtan atılan torbada 10 kilo 100 gram skunk bulundu. Sürücü tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan sürücü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan atılan torbada yapılan aramada, 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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