Batman'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: Şüpheli Yakalandı

BATMAN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçtığı otomobilinden 10 kilo 100 gram uyuşturucuyu yol kenarına attı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücü, otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra yol kenarına bir poşet fırlatan şüpheli, otomobilini durdurup bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiperin takibi sonucu şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin yol kenarına fırlattığı poşette 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.