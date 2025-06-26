Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi
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Batman'da, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Yeşilay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, gençlere zararlı alışkanlıklardan korunma bilinci kazandırmak amaçlandı.

Batman'da, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Batman Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda organize edilen etkinlikte halat çekme yarışması ve oryantiring gibi çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından kurulan stantlarda katılımcılara broşür dağıtıldı.

Yeşilay Şube Başkan Vekili Şehmus Yılmaz, yaptığı açıklamada, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Gençlerimizi bu tür aktivitelere yönlendirerek, kötü alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun yaz tatilinde kitap okumalarını, ders tekrarlarını sürdürmelerini ve spor gibi sağlıklı aktivitelerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli psikolog Tuğçe Tuncay da merkezde alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığı olmak üzere farklı alanlarda ücretsiz psikososyal destek sağladıklarını belirtti.

YEDAM'ın gizlilik ilkesine büyük önem verdiğine dikkati çeken Tuncay, "Merkezimize başvuran kişilerin bilgileri yalnızca kurumumuzda kayıtlı tutuluyor, hiçbir resmi sistemde görünmüyor. 26 Haziran kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikte gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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