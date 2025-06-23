Batman'da Uyuşturucu Bulunan Kadın Tutuklandı
Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan bir kadın tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, otobüs durdurularak kadının çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Batman'da yolcu otobüsünde çantasında 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Araçta yapılan aramada kadın yolcuya ait çantada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel