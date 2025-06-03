Batman'da Uydu Kent ve Ekolojik Turizm Projesi Tanıtıldı

Batman'da Uydu Kent ve Ekolojik Turizm Projesi Tanıtıldı
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Batman'da şehir merkezindeki nüfus yoğunluğunu azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan Uydu Kent ve Ekolojik Turizm Alanları Projesi tanıtıldı. Proje, doğayla iç içe ve sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmayı hedefliyor.

Batman'da şehir merkezindeki nüfus yoğunluğunu azaltmak, yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadeli kent vizyonunu hayata geçirmek amacıyla başlatılan Uydu Kent ve Ekolojik Turizm Alanları Projesi tanıtıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan tanıtım programı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer'in proje hakkında bilgilendirme sunumuyla başladı.

Vali Ekrem Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada, Batman'ın en az 50 yıllık gelişim vizyonunu hedeflediklerini söyledi.

Batman'ın planlı, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Canalp, uydu kentlerin bu planlamada önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Kurulacak beş uydu kentin, doğayla iç içe, çevreci ve sürdürülebilir yerleşim alanları olacağını anlatan Canalp, "Enerji verimliliği yüksek, karbon salınımı düşük, ekolojik değerleri koruyan alanlar oluşturulacak. Ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte bu bölgeler Batman'ın en güçlü yaşam alanları haline getirilecek." dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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