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Batman'da 'Üstümüze Vazife Projesi'ne katkı sunan hayırsever 1500 öğrenciye çorba dağıttı

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Batman'da başlatılan 'Üstümüze Vazife Projesi' çerçevesinde destekte bulunan hayırsever, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu için 1500 öğrenciye sıcak çorba ve elma ikramında bulundu.

Batman'da "Üstümüze Vazife Projesi"ne katkı sunan hayırsever 1500 öğrenciye çorba dağıttı

BATMAN - Batman'da başlatılan "Üstümüze Vazife Projesi" çerçevesinde destekte bulunan hayırsever, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu için 1500 öğrenciye sıcak çorba ve elma ikramında bulundu.

Batman'da Yeni Mahalle İlkokulunca öğrencilere hem manevi duyguları aşılamak hem de öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat çekmek amacıyla "Üstümüze Vazife Projesi" çerçevesinde farklı okullarda destekler sunuldu. 9 Kasım 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki oğlunun hayrına destek sunan İsmail Ertuğrul, geçen hafta Cengiz Topel İlkokulu'nda bu hafta da Yeni Mahalle İlkokulu'nda öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu.

Proje devam ettikçe oğlunun hayrına elinden geldiğince destek olacağını belirten Ertuğrul, "Oğlumu elim bir trafik kazasında kaybettim. Onun hayrına bu proje kapsamında etkinlik yapıyorum. Geçen hafta Cengiz Topel İlkokulu'ndaydık bu hafta da Yeni Mahalle İlkokulu'ndayız. 1500 öğrenciye çorba ve elma dağıtıyoruz. Oğlumun hayrına vesile olsun diye projeye destek olduk" dedi..

Öğrencilere hem manevi duyguları aşılamak hem de öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat çekmek amacıyla "Üstümüze Vazife Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Yeni Mahalle İlkokulu Müdürü Mehmet Şükrü Gündüz, proje kapsamında kentin bir çok noktasında etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Bu hafta da kendi okulunda hayırsever İsmail Ertuğrul'un desteği ile öğrencilere hem yardımlaşma hem de sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için çorba ve elma dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Gündüz, "Proje ile bazı iyiliklerin, güzellikleri üstümüze vazife olduğunu aşılamak amacıyla hayata geçirmek için yola çıktık. Böyle etkinliklerimiz il genelinde birçok noktada gerçekleştirdik. Bugünde okulumuzda gerçekleştirdik. Proje kapsamında hayırseverler desteği ile çocuklarımıza çorba ve elma dağıttık. 1500 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu projemizle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sağlıklı beslenmek çocuklarımız için önemsediklerimizin başında geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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