Batman'da Üniversite Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi Başladı

Batman'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi veriliyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle organize edilen Siber Vatan Programı kapsamında Batman Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında 40 üniversite öğrencisine eğitim verilmeye başlandı. Dijitalleşen dünyada Türkiye'nin siber sınırlarını korumak amacıyla yürütülecek program 18 ay sürecek.

Program kapsamında öğrencilere, siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware analizi ve web güvenliği eğitimleri veriliyor.

"Siber muhafızlar" yetiştiriliyor

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin siber vatan unsurlarına "siber muhafızlar" yetiştirdiklerini söyledi.

Protokol kapsamında eğitimlerin başladığını aktaran Demir, üniversite olarak ülkenin siber muhafız ordusuna katkıda bulunacaklarını ifade etti.

"Amacımız Türkiye'nin siber güvenliğine kalifiye eleman yetiştirmek" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemize herhangi bir web sitesine resmi veya özel olsun yapılacak olan siber saldırıların önüne geçecek elemanları yerli ve milli olarak yetiştiriyoruz. Uzun soluklu bir eğitim. Bu uzun soluklu eğitim sürecinin sonunda buradan alacakları eğitimle başarılı olanlar HAVELSAN, ASELSAN gibi siber güvenlik unsurlarını içeren şirketlerde istihdam edilecek ve ülkemizin siber vatan çalışmalarına katkıda bulunacaklar."

"Çeşitli sektörlerde istihdam edilecekler"

DİKA Batman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kadir Öz de siber vatanı çeşitli tehditlere karşı korumak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda istihdamı da arttırıcı siber güvenlik eğitimleri verdiklerini dile getiren Öz, "Gençlerimizi bu stratejik eğitimle buluşturup nitelikli bir meslek sahibi yapmak istiyoruz. Eğitimin ardından öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi kanalıyla oluşturulan savunma kümesi içerisinde staj görecekler, daha sonra da başta savunma sanayimiz olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan öğrencilerden Ahmet Demirkol ise katıldığı eleme sınavında ilk 40 kişi arasına girerek programa kabul edildiğini bildirdi.

Sıla Yılmazer ise programa Türkiye'nin siber vatan alanına katkı sunmak ve kendini bu alanda geliştirmek amacıyla katıldığını kaydetti.

Mehmet Ali Kılıç da bu alanda kendini geliştirmek istediğini anlatarak, "Teknoloji her gün gelişiyor. Dünya değişiyor. Biz de buna ayak uydurmak istiyoruz." diye konuştu.