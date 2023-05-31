Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Batman'da Un Yüklü Tır Yan Yattı, Sürücü Hafif Yaralandı

Batman'da Un Yüklü Tır Yan Yattı, Sürücü Hafif Yaralandı

Güncel Haberler

Batman'da seyir halinde olan un yüklü tırın yan yatması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da seyir halinde olan un yüklü tırın yan yatmasıyla şoför hafif yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Batman Diktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yan yatan tırın içerisinden çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title