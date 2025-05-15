Batman'da UMKE Personeline Eğitim Kampı Düzenlendi
Batman'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline 3 günlük eğitim kampı düzenlendi. Kıra Dağı Mesire alanında gerçekleştirilen eğitimde, teorik bilgiler ve sahada uygulamalı tatbikatlar ile afet ve acil durum hazırlıkları pekiştirildi.
Batman'da Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) personeline yönelik eğitim kampı düzenlendi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıra Dağı Mesire alanında 40 UMKE personeline yönelik 3 günlük eğitim kampı gerçekleştirildi.
Eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatlar da yapılarak afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar pekiştirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel