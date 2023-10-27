BATMAN'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ VE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

BATMAN'da, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Gercüş ilçesinde de 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkilikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uçurtma şenliği ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Gültepe Mahallesi'ndeki Karabağ Park'ında düzenlenen uçurtma şenliğine katılanlar, getirdikleri uçurtmaları uçurdu. Şenliğin ardından, Turgut Özal Bulvarı'ndan başlayarak Atatürk Parkı'nda sona eren Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Türk bayrakları taşıyarak yapılan yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında Cumhuriyetin 100'üncü yılının hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, '100'üncü yıl kutlamaları kapsamında planlamış olduğumuz birçok etkinliğimiz var. Bunların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmını bugün gerçekleştirdik, bir kısmı da yarın ve diğer gün devam edecek. Çocuklar çok coşkulu bir şekilde bu etkinliğimize dahil oldular ve gerçekten şenlendirdiler. Bayraklarıyla, coşkularıyla. Cumhuriyetimizin nimetlerinden bu çocuklarımız inşallah yüzyıllarca istifade edecekler. Hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı hepimize hayırlı olsun' dedi.

GERCÜŞ'TE 100 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Gercüş ilçesinde de, 100 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyüş düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Şehit Mehmet Ali Atılgan köprülü kavşağından başlayarak İlçe Halk Kütüphanesi'ne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar, 100 metrelik Türk bayrağı omuzlarında taşıyıp, kütüphane binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüşe Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. (DHA)