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BATMAN'da, 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' oluşturuldu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, Batman Garnizon Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün de işbirliğiyle, Bıçakçı Karakolu yanındaki alanda 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Alana Mavi Selvi ve Elder Çamı türünden 500 fidan dikildi.

BATMAN'da, ' Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, Batman Garnizon Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün de işbirliğiyle, Bıçakçı Karakolu yanındaki alanda ' Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Alana Mavi Selvi ve Elder Çamı türünden 500 fidan dikildi. Etkinliğe Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Canalp, Türkiye'mizde 81 vilayetimizin her birisinde Mehmetçik Ormanları oluşturuluyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığımızın ve Genel Kurmay Başkanlığımızın projesine bugün burada destek vermek için beraberce bir araya geldik. Net şekilde görebiliyoruz, bakın hemen yan tarafımızda, baktığımız zaman burada bundan 40 yıl önce ekilmiş olan ağaçlarımız var. Bunlar 40 yıl önce fidandı. Bu, çok net bir şeyi gösteriyor. Diyor ki, eğer siz bugünden bu fidanları dikerseniz, 40 yıl sonra buralar orman olacak. Biz de bu çerçeve içerisinde bir kuşak ağaçlandırma projemiz var. Aynen burada olduğu gibi, bu güzergahta olduğu gibi Batman'ın dört bir tarafından gelen yollar, bir taraf Diyarbakır'dan geliyor, bir tarafı bizim Gercüş ve Hasankeyf istikametimizden geliyor. Bir taraftaki yollarımız Beşiri istikametinden, Siirt'ten geliyor ve bir taraf, bir de Kozluk istikametinden, Kuzeyden gelen yollarımız. Dört tarafından Batman merkeze gelen bu yollarımızı kuşak ağaçlandırma projesi çerçevesinde ağaçlandırma yapacağız. Bir tanker satın aldık ve ağaçlarımızın ilk birkaç yıl ihtiyaç duymuş oldukları sulama ihtiyacını da bu tankerden karşılamak suretiyle, ilerleyen yıllarda inşallah göreceğiz ki, araç kullandığınız zaman, Batman'ın ne tarafından gelirseniz gelin, bu yeşil kuşağın içerisinden, o yeşilliğin içerisinden araç sürerek Batman'a ulaşma imkanına ulaşacağız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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