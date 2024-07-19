Batman'da TÜGVA Yaz Okulu Projesi ile 3 Bin 500 Öğrenci Eğitim ve Etkinliklere Katılıyor

Batman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yaz döneminde açılan kurslarda 3 bin 500 öğrenci hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de çeşitli etkinliklere katılıyor.

TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi ile Batman merkezde 55 okulda açılan 110 kursta öğrenciler başta temel dini bilgiler gibi eğitimler görecek, sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşacak.

Öğrencilere yönelik gezi ile akıl ve zeka oyunları gibi aktiviteler de düzenlenecek.

TÜGVA Batman Ortaokul Koordinatörü Mehmet Atalay, AA muhabirine, okulların kapanmasıyla birlikte yaz kurslarının başladığını söyledi.

Kent merkezinde 55 okulda 110 kurs açıldığını ifade eden Atalay, bu kurslara yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirtti.

Atalay, "Kurslarımızda öncelikle Kur'an-ı Kerim ve 'Sevgili Peygamberim' dersi veriliyor. Bunun yanı sıra akıl ve zeka oyunları, sosyal ve sportif faaliyetler gibi etkinlikler yapılıyor, geziler düzenleniyor. Kurslarda öğrencilerimizin eğlenceli bir yaz geçirmesini amaçlıyoruz. Kurslarımız ağustos ayı sonuna kadar devam edecek." dedi.

Kurslara katılan öğrencilerden Harun Hüseyin Akın, yaz okulunda Kur'an-ı Kerim öğrendiğini ve düzenlenen aktivitelerle güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Merdan Çelik, TÜGVA'nın yaz kursunda hem dini bilgiler öğrendiğini hem de çeşitli oyun ve faaliyetlerle eğlenceli bir yaz dönemi geçirdiğini söyledi.

Yasin Atalay ise yaz okulundaki etkinlikler kapsamında havuza geldiklerini, hem eğlendiğini hem de serinlediğini dile getirdi.