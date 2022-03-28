Batman'da TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali başladı

BATMAN (AA) - TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali Batman'da başladı.

Vali Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü yerleşkesinde düzenlenen açılış törenindeki konuşmada, Batmanlı öğrencilerin bilime meraklı olduklarını ve bilimsel araştırmaya ilgi duyduklarını söyledi.

Batmanlı öğrencilerin TÜBİTAK'ın yapmış olduğu tüm etkinliklere büyük bir heyecanla katıldığını aktaran Şahin, "Van Bölge finalinin Batman'da olması onlara bir moral ve motivasyon oldu. Umuyorum bölgemizi temsil edecek tüm projelerimiz ülke finalinde de çok güzel sonuçlar alacaktır." dedi.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ise bu yarışmaların temel amacının genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye ve merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Yarışmaların, gençlerin gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilmesini ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağladığını aktaran Çavuş, TÜBİTAK araştırma proje yarışmalarının Türkiye'de 21 bölgede yapıldığını kaydetti.

Van Bölge Koordinatörlüğü'ne bağlı 8 ilin olduğunu aktaran Çavuş, "Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinden oluşan 8 ilimiz var. Bu yarışmalarımızda 10 ana bilim dalında 43 tematik alandan oluşan konu başlıklarına ait proje başvuruları, bölge koordinatörleri tarafından belirlenen görevliler tarafından değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, beraberindekilerle sergi alanındaki stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

İlk kez Batman'da düzenlenen final yarışmaları kapsamında 29-30 Mart tarihlerinde 106 proje değerlendirilip dereceye girenler belirlenecek. 31 Mart Perşembe günü ise düzenlenecek program ile dereceye girenler açıklanacak.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.