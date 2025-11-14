Batman'da Trafik Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

BATMAN'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Bismil istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 AZ 756 plakalı otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen 72 ABM 766 plakalı TIR'a bağlı 72 ABM 902 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen çocukların cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.