Haberler

Batman'da Trafik Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da Trafik Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da emniyet şeridinde bekleyen TIR'a çarpan otomobilde iki çocuk hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

BATMAN'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Bismil istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 AZ 756 plakalı otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen 72 ABM 766 plakalı TIR'a bağlı 72 ABM 902 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen çocukların cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek

İlki durdurmaya yetmedi! Avrupa ülkesi, sınıra ikinci duvarı örüyor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.