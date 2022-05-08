Batman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

BATMAN (AA) - Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 AG 861 plakalı otomobil, Kıra Dağı mevkisinde 72 AAK 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Toros Dağları, Otomobil, Batman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title