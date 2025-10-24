Batman'da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Batman'da kamyonet, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İ.Ç'nin kullandığı 59 AFL 715 plakalı kamyonet, N.B. yönetimindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet ve B.C.G'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin de olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.