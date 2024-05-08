Batman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında O.S.Y. yönetimindeki otomobil, bir evin duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ile B.C. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
O.S.Y, yönetimindeki 35 JV 540 plakalı otomobil, Bıçakçı köyü mevkisinde bir evin duvarına çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile B.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.