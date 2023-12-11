Haberler ›› Güncel ›› Batman'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Batman'da trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

11 Aralık 2023 21:43 Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 21 ABD 314 plakalı otomobil ile 06 DJ 2523 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.