Batman'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
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Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.
Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde bir otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Bünyamin K. (8) olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel