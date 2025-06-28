Batman'da Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu sıkışan 32 yaşındaki sürücü O.S, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 32 yaşındaki sürücü O.S. araçta sıkıştı.

İhbar verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin kapısı açılarak sürücü O.S, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan O.S, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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