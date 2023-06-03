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Batman'da Trafik Kazası: Arama-Kurtarma Ekibi Devreye Girdi

Batman'da Trafik Kazası: Arama-Kurtarma Ekibi Devreye Girdi

Güncel Haberler

Batman'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç kayarak bariyerlere çarptı. Arama-kurtarma ekipleri kapısı sıkışan araçtaki iki kişiyi kurtardı ve çamura saplanan aracı halatlar yardımıyla çıkardı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, Batman çıkışında kayganlaşan yolda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araca ilk müdahale Batman'dan deprem bölgesindeki Gaziantep'e görevli giden arama-kurtarma ekipleri tarafından yapıldı.

Kapısı sıkışan araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtarıldı.

Çamura saplanan hafif ticari araç ise halatlar yardımıyla arama-kurtarma aracına bağlanarak çıkarıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Tragger Batman Güncel Haberler

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