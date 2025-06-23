Batman'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine hemen acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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