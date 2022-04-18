Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat'a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde otobüs şoförü ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Serhan Öner/İHA)