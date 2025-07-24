Batman'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Turan Toy (32) yönetimindeki 43 ACY 807 plakalı hafif ticari araç, Hasankeyf kara yolu Oğuz mevkisindeki yol ayrımında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Menfiat T. ve Vehta A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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