Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Batman'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney çevre yolunda 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası ve şoförü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü (25) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.