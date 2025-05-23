Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında meydana geldi. 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Y.Ö.'nün (48) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Y.Ö. ile Lalihan Özçelik (42) ve Z.Ö. (11) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lalihan Özçelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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