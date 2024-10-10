Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Batman-Kozluk kara yolunda bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Batman'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.B'nin (32) kullandığı 59 AAE 527 plakalı otomobil, Batman- Kozluk kara yolu havalimanı mevkisinde, V.Ç. idaresindeki 72 ABY 433 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sürücü M.B'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.