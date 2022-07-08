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Batman'da trafik denetimi

AA - Fahrettin Turğut - Güncel
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Batman'da trafik denetimi

Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla trafik uygulaması yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Karadeniz, bayramda vatandaşların güvenli bir şekilde ailelerine ve sevdiklerine ulaşması için birtakım uygulamalar, bilgilendirme faaliyetleri, farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Karadeniz, "Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, herhangi bir kazaya karışmadan, can ve mal kaybına uğramadan hedeflerine ulaşabilmeleri için tedbirler aldık. Kazaların çoğu ne yazık ki sürücü hatasından kaynaklı. Bu sebeple sürücülerimizden, diğer yolcularımızdan bizim istediğimiz en önemli 3 etmen hız kurallarına riayet etmeleri, emniyet kemerlerini takmaları ve yola odaklanarak güvenli bir şekilde araçlarını kullanmaları olacaktır." dedi.

Denetimde, sürücü ve yolculara şeker ikramında bulunuldu, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

AA / Fahrettin Turğut - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Karadeniz Batman Güncel Haberler

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