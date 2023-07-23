Batman'da Trafiğe Kapısı Açık Halde İlerleyen Otomobil
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Batman kent merkezinde bir otomobil, arkasında uzanan bir kişi tarafından kapısı açık halde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve büyük tepki topladı.
Batman'da bir otomobil, kapısı açık halde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman kent merkezi Çamlıtepe Mahallesi'nde aracın arkasında uzanan bir kişi, arka kapıyı açarak otomobilin trafikte ilerlemesine aldırmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlardan ve trafikte ilerleyen diğer şoförlerden büyük tepki topladı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel