BATMAN'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ

BATMAN'a tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen Togg, büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Batman'a getirildi. Gültepe Mahallesi'ndeki Necat Nasıroğlu Külliyesi'ne getirilen Togg, buraya gelenlerin beğenisine sunuldu. Togg'u inceleyenlerin kimi içine girip, daha detaylı bakarken kimileri de özçekim yaptı.

Otomobili incelemeye gelen Asaf Tatlı, 'Göründüğü gibi her şeyi mükemmel. Vatana, millete uğurlu olsun. Rabbim emeği geçenlerin hepsinden razı olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah devamı da gelir. Daha iyilerine, daha güzellerini nasip eder hepimiz için. Batman'ımıza da, memleketimize de, ülkemize de hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Beğenmek ne kelime, insan düne kadar hayal edemediğimizi aracı şuan kendi memleketimizde, kendi üretimimizde, gözümüzün önünde aslanlar gibi yatıyorö dedi. Otomobili çok beğendiğini belirten Mehmet Ata Büyüktaş ise, 'Makettir diyenler buyursun gelsin baksın. Biz gördük maket değil, gerçek ve muhteşem bir otomobil. Yapandan Allah razı olsun. Gurur verici. Tam bir elektronik araba, her tarafı elektronikö diye konuştu.(DHA)